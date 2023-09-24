Лига 2. ЮКСА разгромила Кудровку, Дружба победила Реал Фарму

Сегодня, 24 сентября, было сыграно три матча Второй лиги Украины.

Лидер чемпионата «Дружба» из Мировки минимально победила «Реал Фарму». Победный гол гостей провел Гриценко на 87-й минуте матча.

«Чайка» одолела «Рух-2», счет открыл Клименко на 8-й минуте, львовяне отыгрались усилиями Никиты Рогачева, а победный гол хозяев забил Николай Вечурко.

Один из лидеров чемпионата «ЮКСА» уверенно победил «Кудровку» на домашнем стадионе. Голы за хозяев забивали бразилец Вава, Кононов и Гоуларт.

Вторая лига. 9-й тур, 24 сентября

Реал-Фарма – Дружба Мировка – 0:1

Гол: Гриценко, 87.

Чайка – Рух-2 – 2:1

Гол: Клименко, 8, Вечурко, 36 – Рогачев 19.

ЮКСА – Кудровка – 3:0

Гол: Вава, 28, Кононов, 48, Гоуларт, 54.

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