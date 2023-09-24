24.09.2023 14:00 – 57’ 2 : 1
Украина. Вторая лига24 сентября 2023, 14:45 |
203
0
Реал Фарма – Дружба, Чайка – Рух-2, ЮКСА – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 24 сентября видеотрансляцию поединков 9-го тура Второй лиги
24 сентября 2023, 14:45 |
203
0
24 сентября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 9-й тур, 24 сентября
- 12:00. Реал Фарма Одесса – Дружба Мировка
- 14:00. Чайка П.Борщаговка – Рух-2 Львов
- 14:45. ЮКСА – Кудровка
Турнирная таблица
12:00. Реал Фарма Одесса – Дружба Мировка
14:00. Чайка П.Борщаговка – Рух-2 Львов
14:45. ЮКСА – Кудровка
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Вечурко (Чайка).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Рогачев (Рух-2 Львов).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Степан Клименко (Чайка).
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