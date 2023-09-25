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Украина. Первая лига
25 сентября 2023, 20:17 | Обновлено 25 сентября 2023, 20:44
427
0

Андрей КОЖУХАРЬ: «Об интересе Шерифа впервые слышу»

Вратарь сконцентрирован только на выступлениях за «Карпаты»

25 сентября 2023, 20:17 | Обновлено 25 сентября 2023, 20:44
427
0
Андрей КОЖУХАРЬ: «Об интересе Шерифа впервые слышу»
ФК Карпати. Андрей Кожухарь

В поединке 9 тура Первой лиги «Нива» – «Карпаты» (1:1) не обошлось без скандала. Хозяевам помог сравнять счет, по мнению многих экспертов, гол-фантом.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь львовян Андрей Кожухарь остановился, прежде всего, на этом игровом эпизоде в дебюте противостояния, вызвавшего столько споров:

– Тернополяне разыгрывали стандартное положение. После передачи на дальнюю стойку их игрок пробил, но я успел среагировать и зафиксировал мяч на линии ворот. Я был сконцентрирован на этом игровом эпизоде и не знаю, где в момент передачи находился арбитр, занял ли правильную позицию его помощник. Я только убежден, что не позволил мячу пересечь линию ворот. И можно понять мое возмущение, когда рефери засчитал взятие ворот. И к кому апеллировать, системы VAR же в Тернополе не было.

– В твоей карьере уже случались такие голы-фантомы?

– Нет. Обидно, потому что это привело к потере драгоценных очков.

– Тем не менее, «Карпаты» продолжают уверенно лидировать в группе «А». Кстати, твоя надежная игра в этом сезоне не осталась незамеченной. В частности, в некоторых СМИ появилась информация об интересе к тебе молдовского гранда – «Шерифа».

– Впервые слышу о заинтересованности «Шерифа». Я на контракте с «Карпатами» и сейчас все внимание сосредоточено на выступлении за львовскую команду, которая нацелилась на завоевание путевки в Премьер-лигу. Хочу внести свой весомый вклад в выполнение этой задачи.

Ранее Мирон Маркевич оценил выступление «Карпат» в последнем матче.

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Андрей Кожухарь Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу инсайд Первая лига Украины Нива Тернополь Шериф Тирасполь трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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