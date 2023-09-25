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  4. Трубин – среди лучших в матче Бенфики против Портимоненсе
Португалия
25 сентября 2023, 02:47 |
108
0

Трубин – среди лучших в матче Бенфики против Портимоненсе

Украинский вратарь получил вторую наивысшую оценку в своей команде

25 сентября 2023, 02:47 |
108
0
Трубин – среди лучших в матче Бенфики против Портимоненсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин за матч чемпионата Португалии против «Портимоненсе» из Портимана получил 7.7 балла от проекта WhoScored.

Это вторая наивысшая оценка среди игроков столичной команды. Наивысшую, 9.0 баллов, получил полузащитник Давид Нерес. Лучшим в составе «Портимоненсе» стал форвард Элио Варела, который получил 7.3 балла.

Напомним, что «Бенфика» обыграла «Портимоненсе» в гостевом матче со счетом 3:1, а Анатолий Трубин отразил пенальти на 60-й минуте.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Портимоненсе Анатолий Трубин WhoScored
Источник Sport.ua
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