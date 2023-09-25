В матче 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ» справился с «Марселем», разгромив соперника со счетом 4:0

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и был заменен на 32-й минуте.

Голы у парижан забили: Ашраф Хакими и Коло Муани, дубль оформил Гонсало Рамуш.

Лига 1. 6-й тур, 24 сентября

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голы: Ашраф Хакими, 8, Коло Муани, 37, Гонсало Рамуш, 47, 89.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ашраф Хакими, 8 мин.

ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 37 мин.

ГОЛ! 3:0. Гонсало Рамуш, 47 мин

ГОЛ! 4:0. Гонсало Рамуш, 89 мин.