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Чемпионат Франции
ПСЖ
24.09.2023 21:45 – FT 4 : 0
Марсель
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Франция
25 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 25 сентября 2023, 01:31
44
0

ПСЖ – Марсель 4:0. Травма Мбаппе, дубль Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура французской Лиги 1

25 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 25 сентября 2023, 01:31
44
0
ПСЖ – Марсель 4:0. Травма Мбаппе, дубль Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ» справился с «Марселем», разгромив соперника со счетом 4:0

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и был заменен на 32-й минуте.

Голы у парижан забили: Ашраф Хакими и Коло Муани, дубль оформил Гонсало Рамуш.

Лига 1. 6-й тур, 24 сентября

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голы: Ашраф Хакими, 8, Коло Муани, 37, Гонсало Рамуш, 47, 89.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ашраф Хакими, 8 мин.

ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 37 мин.

ГОЛ! 3:0. Гонсало Рамуш, 47 мин

ГОЛ! 4:0. Гонсало Рамуш, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (ПСЖ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
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ФОТО. Мбаппе получил травму и был заменен в матче ПСЖ
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Источник Sport.ua
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