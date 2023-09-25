ПСЖ – Марсель 4:0. Травма Мбаппе, дубль Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура французской Лиги 1
В матче 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ» справился с «Марселем», разгромив соперника со счетом 4:0
Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и был заменен на 32-й минуте.
Голы у парижан забили: Ашраф Хакими и Коло Муани, дубль оформил Гонсало Рамуш.
Лига 1. 6-й тур, 24 сентября
ПСЖ – Марсель – 4:0
Голы: Ашраф Хакими, 8, Коло Муани, 37, Гонсало Рамуш, 47, 89.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Ашраф Хакими, 8 мин.
ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 37 мин.
ГОЛ! 3:0. Гонсало Рамуш, 47 мин
ГОЛ! 4:0. Гонсало Рамуш, 89 мин.
События матча
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