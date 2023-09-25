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ПСЖ
24.09.2023 21:45 – FT 4 : 0
Марсель
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Франция
25 сентября 2023, 00:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:41
233
0

ФОТО. Мбаппе получил травму и был заменен в матче ПСЖ

Парижане справились с «Марселем» и без главного форварда

25 сентября 2023, 00:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:41
233
0
ФОТО. Мбаппе получил травму и был заменен в матче ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и был заменен на 32-й минуте в матче 6-го тура Лиги 1.

«ПСЖ» справился с «Марселем» и без главного форварда, разгромив соперника со счетом 4:0.

Голы у парижан забили: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Гонсало Рамуш, 47, 89.

ФОТО. Мбаппе получил травму и был заменен в матче ПСЖ

По теме:
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Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Марсель Килиан Мбаппе травма
Источник Sport.ua
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