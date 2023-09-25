Франция25 сентября 2023, 00:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:41
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ФОТО. Мбаппе получил травму и был заменен в матче ПСЖ
Парижане справились с «Марселем» и без главного форварда
25 сентября 2023, 00:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:41
233
0
Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и был заменен на 32-й минуте в матче 6-го тура Лиги 1.
«ПСЖ» справился с «Марселем» и без главного форварда, разгромив соперника со счетом 4:0.
Голы у парижан забили: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Гонсало Рамуш, 47, 89.
ФОТО. Мбаппе получил травму и был заменен в матче ПСЖ
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