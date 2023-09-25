Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и был заменен на 32-й минуте в матче 6-го тура Лиги 1.

«ПСЖ» справился с «Марселем» и без главного форварда, разгромив соперника со счетом 4:0.

Голы у парижан забили: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Гонсало Рамуш, 47, 89.

ФОТО. Мбаппе получил травму и был заменен в матче ПСЖ