Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ разгромил Марсель. Коло Муани забил дебютный гол
Чемпионат Франции
ПСЖ
24.09.2023 21:45 – FT 4 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
24 сентября 2023, 23:47 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:14
161
1

ПСЖ разгромил Марсель. Коло Муани забил дебютный гол

Подопечные Энрике одержали уверенную победу

24 сентября 2023, 23:47 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:14
161
1
ПСЖ разгромил Марсель. Коло Муани забил дебютный гол
ФК ПСЖ.

Сегодня, 24 сентября, завершился 6-й тур французской Лиги 1.

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» на домашнем поле принимал бронзового призера «Марсель».

Счет в матче уже на 8-й минуте открыл марокканский латераль парижан Ашраф Хакими. Еще до перерыва удвоил преимущество своей команды Рандаль Коло Муани, забивший свой дебютный гол в футболке «ПСЖ» после своего трансфера в эту команду.

Разгромным счет сделал Гонсалу Рамуш, также отличившийся своим первым голом за этот французский клуб. На 89-й минуте португалец сумел оформить дубль.

После 6 сыгранных туров в активе ПСЖ 11 очков и они идут на 4 месте во французском чемпионате, «Марсель» с 9 очками занимает 7 строчку.

Лига 1. 6-й тур, 24 сентября.

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голы: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Рамуш, 47, 89.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 83), Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 69), Угарте, Заир-Эмери, Дембеле (Фабиан Руис, 69), Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 32), Коло-Муани, Барколя (Солер, 83).

Марсель: Лопес, Клосс (Надир, 84), Мбемба, Жиго, Балерди (Меите, 83), Лоди, Верету, Ронжье, Унаи (Харит, 46), Обамеянг (Корреа, 75), Витинья (Ндиай, 46).

Удары (в створ): 15(5) – 6(0)
Угловые: 8–3
Оффсайды: 1–2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

По теме:
Лига 1. Страсбург, Гавр и Ланс одержали минимальные победы
Президент ПСЖ: «Килиан Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч»
Усман Дембеле может покинуть ПСЖ всего через пол года после трансфера
Рандаль Коло Муани Ашраф Хакими Гонсалу Рамуш ПСЖ Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ - Марсель
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
Бокс | 24 сентября 2023, 01:28 3
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута

В бою-реванше разыгран пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе

Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Бокс | 24 сентября 2023, 10:08 1
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом

Китайский боксер хочет большого боя за титул

Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Футбол | 24.09.2023, 22:23
Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Волейбол | 24.09.2023, 07:10
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Футбол | 24.09.2023, 18:00
Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
браво, Париж и Лучо, несмотря на их ультрас гребанных!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
23.09.2023, 21:01
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 8
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 34
Футбол
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
23.09.2023, 22:10
Теннис
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 29
Бокс
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
23.09.2023, 19:31 10
Футбол
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
23.09.2023, 20:59 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем