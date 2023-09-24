ПСЖ разгромил Марсель. Коло Муани забил дебютный гол

Сегодня, 24 сентября, завершился 6-й тур французской Лиги 1.

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» на домашнем поле принимал бронзового призера «Марсель».

Счет в матче уже на 8-й минуте открыл марокканский латераль парижан Ашраф Хакими. Еще до перерыва удвоил преимущество своей команды Рандаль Коло Муани, забивший свой дебютный гол в футболке «ПСЖ» после своего трансфера в эту команду.

Разгромным счет сделал Гонсалу Рамуш, также отличившийся своим первым голом за этот французский клуб. На 89-й минуте португалец сумел оформить дубль.

После 6 сыгранных туров в активе ПСЖ 11 очков и они идут на 4 месте во французском чемпионате, «Марсель» с 9 очками занимает 7 строчку.

Лига 1. 6-й тур, 24 сентября.

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голы: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Рамуш, 47, 89.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 83), Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 69), Угарте, Заир-Эмери, Дембеле (Фабиан Руис, 69), Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 32), Коло-Муани, Барколя (Солер, 83).



Марсель: Лопес, Клосс (Надир, 84), Мбемба, Жиго, Балерди (Меите, 83), Лоди, Верету, Ронжье, Унаи (Харит, 46), Обамеянг (Корреа, 75), Витинья (Ндиай, 46).

Удары (в створ): 15(5) – 6(0)

Угловые: 8–3

Оффсайды: 1–2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.