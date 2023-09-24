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Украина. Первая лига
24 сентября 2023, 22:37 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:38
126
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не всегда побеждает та команда, которая ведет игру»

Наставник львовского клуба дал оценку матча против тернопольской «Нивы»

24 сентября 2023, 22:37 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:38
126
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не всегда побеждает та команда, которая ведет игру»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич подвел итоги матча 9 тура Первой лиги Украины против «Нивы» (1:1).

«Наверное, футбол тем и интересен, что планируешь одно, а выходит другое. Ничего страшного не случилось. Мы двигаемся вперед. Должны проанализировать наши небольшие ошибки, которые привели к пропущенному мячу. Хотя там гола не было, но это уже по усмотрению арбитров. В общем, игра была боевой. Понятно, что у нас было полное преимущество, но не всегда побеждает та команда, которая ведет игру.

У нас много молодых футболистов, только начинающих играть в серьезный футбол и где-то ошибаются на ровном месте, поэтому этот гол нас вывел из равновесия. Команда начала достаточно уверенно, забила мяч. А пропущенный гол из стандарта в какой-то степени нас поколебал. Однако еще раз скажу, что во втором тайме мы собрались, играли неплохо, но нужно забивать», – сказал Маркевич.

После 9 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 23 очками в активе.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь
Источник ФК Карпаты Львов
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