Мирон МАРКЕВИЧ: «Не всегда побеждает та команда, которая ведет игру»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич подвел итоги матча 9 тура Первой лиги Украины против «Нивы» (1:1).

«Наверное, футбол тем и интересен, что планируешь одно, а выходит другое. Ничего страшного не случилось. Мы двигаемся вперед. Должны проанализировать наши небольшие ошибки, которые привели к пропущенному мячу. Хотя там гола не было, но это уже по усмотрению арбитров. В общем, игра была боевой. Понятно, что у нас было полное преимущество, но не всегда побеждает та команда, которая ведет игру.

У нас много молодых футболистов, только начинающих играть в серьезный футбол и где-то ошибаются на ровном месте, поэтому этот гол нас вывел из равновесия. Команда начала достаточно уверенно, забила мяч. А пропущенный гол из стандарта в какой-то степени нас поколебал. Однако еще раз скажу, что во втором тайме мы собрались, играли неплохо, но нужно забивать», – сказал Маркевич.

После 9 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 23 очками в активе.