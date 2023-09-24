24.09.2023 16:00 - : -
Украина. Первая лига24 сентября 2023, 14:55 |
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Первая лига. Матчи 9-го тура, 24 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 сентября видеотрансляцию поединков 9-го тура Первой лиги
24 сентября 2023, 14:55 |
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24 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 9-й тур, 24 сентября
- 12:30. Кремень – ФСК Мариуполь
- 13:30. Металлург – Диназ Вишгород
- 15:00. Горняк-Спорт – Ингулец
- 16:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов
Турнирная таблица
12:30. Кремень – ФСК Мариуполь
13:30. Металлург – Диназ Вишгород
15:00. Горняк-Спорт – Ингулец
16:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов
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