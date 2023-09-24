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Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
24 сентября 2023, 14:55 |
316
0

Первая лига. Матчи 9-го тура, 24 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября видеотрансляцию поединков 9-го тура Первой лиги

24 сентября 2023, 14:55 |
316
0
Первая лига. Матчи 9-го тура, 24 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург Запорожье

24 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 9-й тур, 24 сентября

  • 12:30. Кремень – ФСК Мариуполь
  • 13:30. Металлург – Диназ Вишгород
  • 15:00. Горняк-Спорт – Ингулец
  • 16:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов

Турнирная таблица

12:30. Кремень – ФСК Мариуполь

13:30. Металлург – Диназ Вишгород

15:00. Горняк-Спорт – Ингулец

16:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов

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Источник Sport.ua
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