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Украина. Первая лига
24 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:32
161
1

Первая лига. Нива и Карпаты сыграли вничью, Ингулец победил Горняк-Спорт

Завершились два последних матча Первой лиги Украины

24 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:32
161
1
Первая лига. Нива и Карпаты сыграли вничью, Ингулец победил Горняк-Спорт
ФК Нива Т.

Сегодня, 24 сентября, был сыгран 9-й тур Первой лиги Украины.

Лидер группы «Ингулец» победил на выезде «Горняк-Спорт». Победу для гостей на 90+2 минуте матча вырвал Виталий Кольцов, возглавляющий со своими 5 голами бомбардирскую гонку чемпионата.

Лидирующие в Группе А львовские «Карпаты» во второй раз в нынешнем розыгрыше чемпионата потеряли очки. В западном дерби подопечные Мирона Маркевича сыграли вничью с тернопольской «Нивой».

Первая лига Украины. Группа А. 9 тур.

Нива Т – Карпаты – 1:1

Голы: Зинь, 7 – Костенко, 6.

Группа Б. 9 тур.

Горняк-Спорт – Ингулец – 1:2

Голы: Тузенко, 80 – Богунов, 29, 90+2.

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Горняк-Спорт Карпаты Львов Нива Тернополь Ингулец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Просто посмотрите момент когда команде борова Поворознюка дали пенальти на 90+5 минуте . Вот это продажные судьи и купленый Ингульцом первый дивизион.
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