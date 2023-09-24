Первая лига. Нива и Карпаты сыграли вничью, Ингулец победил Горняк-Спорт
Завершились два последних матча Первой лиги Украины
Сегодня, 24 сентября, был сыгран 9-й тур Первой лиги Украины.
Лидер группы «Ингулец» победил на выезде «Горняк-Спорт». Победу для гостей на 90+2 минуте матча вырвал Виталий Кольцов, возглавляющий со своими 5 голами бомбардирскую гонку чемпионата.
Лидирующие в Группе А львовские «Карпаты» во второй раз в нынешнем розыгрыше чемпионата потеряли очки. В западном дерби подопечные Мирона Маркевича сыграли вничью с тернопольской «Нивой».
Первая лига Украины. Группа А. 9 тур.
Нива Т – Карпаты – 1:1
Голы: Зинь, 7 – Костенко, 6.
Группа Б. 9 тур.
Горняк-Спорт – Ингулец – 1:2
Голы: Тузенко, 80 – Богунов, 29, 90+2.
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