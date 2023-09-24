ЭДМАР: «Игру трудно назвать идеальной, всегда хочется побеждать»
Наставник харьковчан прокомментировал последний матч своей команды
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал игру его подопечных в матче 8-го тура УПЛ против «Колоса» (0:0).
– Ваши эмоции от игры?
– Мы знали, что соперник очень грамотно играет. Мы изучали как играет «Колос» и пересмотрели 3-4 их матча, ожидали такой игры и, в принципе, так и произошло. Были моменты, когда мы терпели, могли как пропустить, так и забить сами. По-моему, игра полностью ничейная.
– Ваши впечатления от последних минут, когда могла забить ваша команда, а уже в добавленное время и пропустить в свои ворота?
– Конечно, когда был наш момент, хотел, чтобы забили и не хотел, чтобы забили нам. По эмоциям моменты схожи.
– Вы перед игрой говорили, кто совершит ошибку, тот и проиграет. Сегодня ничья – это идеальный матч для вас?
– Игру трудно назвать идеальной, всегда хочется побеждать, но и «Колос» стремился одержать победу. Они усердно изучили нас, мы их. Потому такая игра сегодня и была боевая.
– Был момент, когда «Колос» провел тройную замену и вы за несколько минут ответили тем самым.
– Мы их планировали сделать, просто они опередили нас на несколько минут. Видел, что нужно прибавить свежести в командных действиях.
– Посреди недели игра Кубка Украины против «Ворсклы», какие планы на этот матч? Может, сыграют те, кто меньше играет?
– Для нас все игроки, кто есть в команде – важны, но всегда должны быть готовы сыграть. Скорее всего, будут играть те, у кого меньше игровой практики.
– Это не значит, что Кубок не важен?
– Все матчи важны, независимо от матча Чемпионата или Кубка Украины.
После семи сыгранных матчей «Металлист 1925» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ с 11 очками.
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