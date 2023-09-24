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  4. ЭДМАР: «Игру трудно назвать идеальной, всегда хочется побеждать»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 20:56 | Обновлено 24 сентября 2023, 21:16
164
0

ЭДМАР: «Игру трудно назвать идеальной, всегда хочется побеждать»

Наставник харьковчан прокомментировал последний матч своей команды

24 сентября 2023, 20:56 | Обновлено 24 сентября 2023, 21:16
164
0
ЭДМАР: «Игру трудно назвать идеальной, всегда хочется побеждать»
Металлиста 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал игру его подопечных в матче 8-го тура УПЛ против «Колоса» (0:0).

– Ваши эмоции от игры?

– Мы знали, что соперник очень грамотно играет. Мы изучали как играет «Колос» и пересмотрели 3-4 их матча, ожидали такой игры и, в принципе, так и произошло. Были моменты, когда мы терпели, могли как пропустить, так и забить сами. По-моему, игра полностью ничейная.

– Ваши впечатления от последних минут, когда могла забить ваша команда, а уже в добавленное время и пропустить в свои ворота?

– Конечно, когда был наш момент, хотел, чтобы забили и не хотел, чтобы забили нам. По эмоциям моменты схожи.

– Вы перед игрой говорили, кто совершит ошибку, тот и проиграет. Сегодня ничья – это идеальный матч для вас?

– Игру трудно назвать идеальной, всегда хочется побеждать, но и «Колос» стремился одержать победу. Они усердно изучили нас, мы их. Потому такая игра сегодня и была боевая.

– Был момент, когда «Колос» провел тройную замену и вы за несколько минут ответили тем самым.

– Мы их планировали сделать, просто они опередили нас на несколько минут. Видел, что нужно прибавить свежести в командных действиях.

– Посреди недели игра Кубка Украины против «Ворсклы», какие планы на этот матч? Может, сыграют те, кто меньше играет?

– Для нас все игроки, кто есть в команде – важны, но всегда должны быть готовы сыграть. Скорее всего, будут играть те, у кого меньше игровой практики.

– Это не значит, что Кубок не важен?

– Все матчи важны, независимо от матча Чемпионата или Кубка Украины.

После семи сыгранных матчей «Металлист 1925» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ с 11 очками.

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Источник ФК Металлист 1925
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