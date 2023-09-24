24.09.2023 13:30 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига24 сентября 2023, 15:49 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:52
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Первая лига. Запорожский Металлург и Диназ поделили очки
Команды забили друг другу по голу
24 сентября 2023, 15:49 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:52
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Состоялся еще один поединок Первой лиги Украины, в котором играли запорожский «Металлург» и «Диназ». Игра закончилась со счётом 1:1. На гол Гильермо Насименто в первом тайме в составе хозяев ответил Могильный на старте второго тайма.
Первая лига Украины. Группа Б. 9 тур.
Металлург З – Диназ – 1:1.
Голы: Могильный, 48 – Гильермо Насименто, 18.
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