24.09.2023 12:30 – FT 0 : 3
Украина. Первая лига24 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:48
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Первая лига. ФСК Мариуполь разгромил Кремень
Состоялся матч 9 тура Первой лиги Украины
24 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:48
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В матче 9 тура группы Б Первой лиги Украины встречались кременчугский «Кремень» и ФСК «Мариуполь». Победу одержали приазовцы, сумевшие разгромить соперников со счетом 3:0.
Эта победа позволила «Мариуполю» продолжить свою беспроигрышную серию, которая теперь насчитывает семь матчей – три победы и четыре ничьи.
Первая лига Украины. Группа Б. 9 тур.
Кремень – ФСК Мариуполь – 0:3
Голы: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64.
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