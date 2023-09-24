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Чемпионат Украины
Кремень
24.09.2023 12:30 – FT 0 : 3
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
24 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:48
43
0

Первая лига. ФСК Мариуполь разгромил Кремень

Состоялся матч 9 тура Первой лиги Украины

24 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:48
43
0
Первая лига. ФСК Мариуполь разгромил Кремень
ФК Кремень

В матче 9 тура группы Б Первой лиги Украины встречались кременчугский «Кремень» и ФСК «Мариуполь». Победу одержали приазовцы, сумевшие разгромить соперников со счетом 3:0.

Эта победа позволила «Мариуполю» продолжить свою беспроигрышную серию, которая теперь насчитывает семь матчей – три победы и четыре ничьи.

Первая лига Украины. Группа Б. 9 тур.

Кремень – ФСК Мариуполь – 0:3

Голы: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ Б

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Источник Sport.ua
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