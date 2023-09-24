Первая лига. ФСК Мариуполь разгромил Кремень

В матче 9 тура группы Б Первой лиги Украины встречались кременчугский «Кремень» и ФСК «Мариуполь». Победу одержали приазовцы, сумевшие разгромить соперников со счетом 3:0.

Эта победа позволила «Мариуполю» продолжить свою беспроигрышную серию, которая теперь насчитывает семь матчей – три победы и четыре ничьи.

Первая лига Украины. Группа Б. 9 тур.

Кремень – ФСК Мариуполь – 0:3

Голы: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ Б