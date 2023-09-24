Илья КВАСНИЦА: «За грубость Ракицкий даже не извинился»

В центральном матче 8 тура чемпионата УПЛ футболисты «Руха» разошлись миром с донецким «Шахтером» (1:1).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок хозяев Илья Квасница остановился на эпизоде с удалением защитника гостей Ярослава Ракицкого и уточнил, в чью пользу была ничья:

- Считаю, что арбитр принял правильное решение, показав Ракицкому красную карточку. Ведь он шел в подкате прямой ногой с угрозой нанесения травмы. К счастью, я успел немного забрать ногу и поэтому избежал сильного удара. Иначе было бы что-то ужасное.

- После этого столкновения, или когда уже матч закончился, Ракицкий извинился за эту жестокость?

- Нет.

- Итоговым счетом остался доволен?

- Если откровенно, то я предпочел, чтобы мы играли в равных составах. Потому что, оставшись в меньшинстве, «Шахтер» занял круговую оборону и лишь эпизодически пользовался своим грозным «оружием» – быстрым переходом от защиты к наступлению. Если принимать во внимание, что львовяне создали больше голевых моментов, то значит они были ближе к победе. Однако если учесть, что мы отыгрались лишь под занавес поединка, то, пожалуй, итог должен устраивать.

- «Шахтер» вчера чем-то удивил?

- Высокой реализацией. Появившись впервые у наших ворот, они сразу же забили. Надо этому у «горняков» учиться.

- «Рух» уверенно держится в лидирующей группе в УПЛ, но на следующей неделе львовян ждут тяжелые испытания: кубковый матч с «Александрией» и календарный – с «Кривбассом».

- По моей информации, в поединке с «горожанами» будет ротация в составе. И не потому, что мы не уважаем кубковый турнир. «Рух» и на этом «фронте» хочет пройти как можно дальше. Просто силы не безграничны, надо учитывать каждую мелочь и важно подойти к противостоянию с «Александрией» в боевой спортивной форме. В конце концов, у нас довольно длинная скамейка запасных и надо дать поиграть всем. Тем более, что дальше у нас противостояние с «Кривбассом», который сейчас на ходу.

Кстати, мне нравится, как играют криворожане: агрессивно, пытаются навязать борьбу на каждом метре футбольного поля. Мы действуем в несколько ином стиле. Поэтому будет интересно, чьи аргументы окажутся более эффективными.