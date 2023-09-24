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  4. Ризнык рассказал, почему не смог отбить удар Слюбыка
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 11:39 |
552
0

Ризнык рассказал, почему не смог отбить удар Слюбыка

Голкипер «Шахтера» – о матче с «Рухом»

24 сентября 2023, 11:39 |
552
0
Ризнык рассказал, почему не смог отбить удар Слюбыка
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился своими впечатлениями от ничьей с «Рухом» и объяснил, мог ли он отбить удар Слюбыка.

«Эмоции не очень положительные. Мы побеждали, но не удержали победу. Было очень тяжело с 20 минуты после удаления, но хорошо, что не проиграли.

Я видел момент удара, просто Слюбик очень удачно пробил, мяч лег на ногу, полетел по тяжелой траектории, классно попал и забил гол.

Очень тяжело играть в футбол вдесятером против одиннадцати с 20 минуты. Однако ребята молодцы. Мы не проиграли, и это уже хорошо.

Восстановиться после Лиги чемпионов за такое время было очень трудно, но наш персонал, все работники клуба приобщались к тому, чтобы восстановиться к матчу. Однако я считаю, что за такой срок на 100% ты точно не восстановишься», - сказал Ризнык в послематчевой студии на УПЛ ТВ.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Дмитрий Ризнык Рух Львов Рух - Шахтер Богдан Слюбик
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