Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 21:04 |
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ВИДЕО. Центрбек Руха невероятным ударом сравнял счет в матче с Шахтером
Ризнык не смог спасти свою команду
23 сентября 2023, 21:04 |
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В субботу, 23 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Рух» и «Шахтер» (1:1).
На 88-й минуте при счете 0:1 центральный защитник львовян Богдан Слюбик получил мяч на правом углу штрафной и метров с 20 вогнал его в ближнюю правую девятку. Дмитрий Ризнык не смог спасти свою команду.
Украинская Премьер-лига. 8 тур.
«Рух» – «Шахтер» – 1:1.
Слюбик, 88 - Судаков, 17.
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Комментарии 3
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Все в телеграмі потрібно дивитись. А гол просто неймовірна краса!
Так бывает. Вот самая идеальная "девятка". Что бы такое достать - надо возле той штанги стоять. Но тогда удар сделали бы в другой угол. А так туда только с ростом 2,70 можно было достать.)
Такую плюху дикую положил
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