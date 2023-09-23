ВИДЕО. Центрбек Руха невероятным ударом сравнял счет в матче с Шахтером

В субботу, 23 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Рух» и «Шахтер» (1:1).

На 88-й минуте при счете 0:1 центральный защитник львовян Богдан Слюбик получил мяч на правом углу штрафной и метров с 20 вогнал его в ближнюю правую девятку. Дмитрий Ризнык не смог спасти свою команду.

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Рух» – «Шахтер» – 1:1.

Слюбик, 88 - Судаков, 17.

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