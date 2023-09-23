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  4. ВИДЕО. Центрбек Руха невероятным ударом сравнял счет в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 21:04 |
4555
3

ВИДЕО. Центрбек Руха невероятным ударом сравнял счет в матче с Шахтером

Ризнык не смог спасти свою команду

23 сентября 2023, 21:04 |
4555
3
ВИДЕО. Центрбек Руха невероятным ударом сравнял счет в матче с Шахтером
ФК Рух Львов. Богдан Слюбик

В субботу, 23 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Рух» и «Шахтер» (1:1).

На 88-й минуте при счете 0:1 центральный защитник львовян Богдан Слюбик получил мяч на правом углу штрафной и метров с 20 вогнал его в ближнюю правую девятку. Дмитрий Ризнык не смог спасти свою команду.

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Рух» – «Шахтер» – 1:1.

Слюбик, 88 - Судаков, 17.

Видео гола

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Богдан Слюбик Дмитрий Ризнык видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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sahka1981
Все в телеграмі потрібно дивитись. А гол просто неймовірна краса!
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+1
Summertime
Так бывает.  Вот самая идеальная "девятка".  Что бы такое достать - надо возле той штанги стоять.  Но тогда удар сделали бы  в другой угол.   А так туда только с ростом 2,70 можно было достать.)
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0
Mr Voevudskiy
Такую плюху дикую положил
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0
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