Владимир БРАЖКО: «Бущан посчитал, что я забил с 32-х метров. Мой рекорд»

23 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ Черкассы и «Динамо». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу киеявлян.

На 3-й минуте встречи полузащитника гостей Владимир Бражко открыл счет в поединке. Также на 73-й игрок отдал ассист на АНдрея Ярмоленко. Для Владимира эти голевые действия стали первыми в составе столичной команды.

После завершения встречи Бражко поделился эмоциями от игры:

– «Динамо» с первых минут обладало абсолютным преимуществом, но потом ЛНЗ не только пришел в себя, но и сделал счет ничейным. Почему так произошло?

– Мы забили быстрый мяч, взяли игру под свой контроль. Но после 25-30 минут, по-видимому, немного подсели, и у наших ворот тоже начали возникать моменты. Второй тайм мы начали как-то нервно, в итоге пропустили ответный мяч. Тогда мы осознали, что нам нужно прибавлять и забивать второй и третий мячи. Дальше уже игра была полностью под нашим контролем.

– Мирча Луческу говорил, что если бы вы быстро забили второй мяч, реализовав один из моментов, игра сложилась бы гораздо легче…

– Да, мы много моментов не реализовали в первом тайме. Могли забивать два-три мяча. Но подвела реализация…

– Ты забил свой дебютный мяч в своем фирменном стиле – дальним ударом. Тренеры говорят чаще использовать эту твою сильную черту?

– Бывает, забиваю подобными ударами на тренировках, а тренеры мне советуют пробовать так и в играх. В предыдущих матчах особо не было такого момента, а сегодня вел мяч, никто меня не встречал. Потому и решил «проверить» голкипера дальним ударом. Как посчитал Жора Бущан после игры – бил с 32-х метров. Если это так, то это пока мой рекорд. Хорошо, что попал в самый угол. Дай Бог еще так забивать, чтобы этот гол не был моим последним голом за «Динамо». Конечно, все партнеры поздравили меня после игры с дебютным мячом.

– После того как клуб покинул Сергей Сидорчук, у тебя появился хороший шанс закрепиться в основном составе… Ты отдаешь себе отчет, что сейчас все зависит только от тебя?

– Да, рад и Сергею, что он перешел в один из топ-чемпионатов, и в то же время, так сказать, дал мне дорогу. Я стараюсь воспользоваться этим шансом, чтобы, как я уже говорил в каком-то интервью, все были удовлетворены – и тренеры, и я, и болельщики. Буду стараться и выкладываться на максимум.

– Если сравнивать твой уровень с тем, когда ты только ушел в аренду к «Заре», чувствуешь свой прогресс?

– В первую очередь, я получил неоценимый опыт, играя в аренде. Относительно уровня я чувствую, что мне есть куда расти. Это только мой второй сезон во взрослом футболе и первый в основе «Динамо». Есть в чем развиваться, прогрессировать. Буду стараться на тренировках и играх выкладываться на максимум, чтобы становиться лучше с каждым днем.

– Ставишь ли перед собой какие-нибудь личные, возможно, бомбардирские цели в первый сезон в основе «Динамо»?

– Главное – получить чемпионство. Все остальное придет. Голы забивать – не основная моя задача, хотя тоже должен это делать. Но основное – приносить пользу команде, чтобы «Динамо» завоевало чемпионство.