ПОНОМАРЕВ: «Слюбик тренирует такие удары, ничего удивительного»

Наставник «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал матч против «Шахтера» (1:1).

«Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру. Конечно, были ошибки, нам пока не хватает опыта в позиционной игре. Над этим нам еще очень много надо работать. Однако я благодарю ребят. Наша основная задача сейчас выигрывать в каждом матче, формировать качественную команду. Это первоочередная задача в этом чемпионате.

Пастух сегодня очень хорошо отыграл. Я очень рад, что наши молодые футболисты выходят с таким соперником и играют на очень хорошем уровне.

Слюбик тренирует такие удары. Он пытался сделать это еще в игре с «Металлистом-1925». Поэтому, ничего удивительного», – сказал Пономарев.