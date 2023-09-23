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  4. ПОНОМАРЕВ: «Слюбик тренирует такие удары, ничего удивительного»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 22:35 |
302
0

ПОНОМАРЕВ: «Слюбик тренирует такие удары, ничего удивительного»

Наставник «Руха» – о ничьей с «Шахтером»

23 сентября 2023, 22:35 |
302
0
ПОНОМАРЕВ: «Слюбик тренирует такие удары, ничего удивительного»
УПЛ. Виталий Пономарев

Наставник «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал матч против «Шахтера» (1:1).

«Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру. Конечно, были ошибки, нам пока не хватает опыта в позиционной игре. Над этим нам еще очень много надо работать. Однако я благодарю ребят. Наша основная задача сейчас выигрывать в каждом матче, формировать качественную команду. Это первоочередная задача в этом чемпионате.

Пастух сегодня очень хорошо отыграл. Я очень рад, что наши молодые футболисты выходят с таким соперником и играют на очень хорошем уровне.

Слюбик тренирует такие удары. Он пытался сделать это еще в игре с «Металлистом-1925». Поэтому, ничего удивительного», – сказал Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Виталий Пономарев Богдан Слюбик
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