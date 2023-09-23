Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:31
111
0

Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги

23 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:31
111
0
Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Колос». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Колос»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплейер будет добавен позже.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игра была разрушена арбитром»
Рух – Шахтер – 1:1. Много вопросов к судейству. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Кривбасс – 1:4. Разгром в Полтаве с камбеком. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
Футбол | 23 сентября 2023, 20:12 12
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера

К построению офсайдных линий есть вопросы

ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Футбол | 23 сентября 2023, 20:45 11
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»

Специалист удивлен судейством в матче УПЛ

ВИДЕО. Схватил за шею. Родри получил прямую красную в выигрышном матче
Футбол | 23.09.2023, 21:21
ВИДЕО. Схватил за шею. Родри получил прямую красную в выигрышном матче
ВИДЕО. Схватил за шею. Родри получил прямую красную в выигрышном матче
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Футбол | 23.09.2023, 15:03
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
ЛНЗ – Динамо – 2:4. Яркая битва в Черкассах. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.09.2023, 16:31
ЛНЗ – Динамо – 2:4. Яркая битва в Черкассах. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 2:4. Яркая битва в Черкассах. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
21.09.2023, 20:01
Волейбол
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
23.09.2023, 07:08 2
Волейбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 24
Бокс
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 11
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
22.09.2023, 15:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем