Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:31
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Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 сентября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги
23 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:31
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В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Колос». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Колос»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Видеоплейер будет добавен позже.
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