В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Колос». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

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«Металлист 1925» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Колос»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплейер будет добавен позже.