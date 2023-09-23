Вторая лига. Разгром от Звягеля, победы Скалы 1911 и Тростянца

23 сентября состоялись матчи 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

«Звягель» прервал серию из двух матчей без побед, «Тростянец» одолел «Карпаты-2», а «Скала 1911» переиграла на выезде «Кремень-2».

Вторая лига. 9-й тур, 23 сентября

«Кремень-2» – «Скала 1911» Стрый – 0:1

Гол: Авер'янов (22)

«Тростянец» – «Карпаты-2» Львов – 2:0

Голы: Полянский (29), Клюс (89)

«Металлург-2» – «Звягель» – 0:5

Голы: Николаенко, аг (45+1), Ващишин (51, 54), Ндукве (62), Лучка (79)

Турнирная таблица