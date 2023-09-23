Украина. Вторая лига23 сентября 2023, 10:07 | Обновлено 23 сентября 2023, 10:22
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Вторая лига. Матчи 9-го тура, 23 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября видеотрансляцию поединков 9-го тура Второй лиги
23 сентября 2023, 10:07 | Обновлено 23 сентября 2023, 10:22
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23 сентября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 9-й тур, 23 сентября
- 12:00. Кремень-2 – Скала Стрый
- 12:45. Тростянец – Карпаты-2 Львов
- 14:00. Металлург-2 – Звягель
Турнирная таблица
12:00. Кремень-2 – Скала Стрый
12:45. Тростянец – Карпаты-2 Львов
14:00. Металлург-2 – Звягель
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