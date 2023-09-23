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Украина. Вторая лига
23 сентября 2023, 10:07 | Обновлено 23 сентября 2023, 10:22
5
0

Вторая лига. Матчи 9-го тура, 23 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября видеотрансляцию поединков 9-го тура Второй лиги

23 сентября 2023, 10:07 | Обновлено 23 сентября 2023, 10:22
5
0
Вторая лига. Матчи 9-го тура, 23 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

23 сентября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 9-й тур, 23 сентября

  • 12:00. Кремень-2 – Скала Стрый
  • 12:45. Тростянец – Карпаты-2 Львов
  • 14:00. Металлург-2 – Звягель

Турнирная таблица

12:00. Кремень-2 – Скала Стрый

12:45. Тростянец – Карпаты-2 Львов

14:00. Металлург-2 – Звягель

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Источник Sport.ua
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