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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 19:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:46
115
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Колос

В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 8 тура украинской Премьер-лиги

23 сентября 2023, 19:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:46
115
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Колос
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Колос».

Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Ужгорода Михаил Райда. Начало матча в 17.00.

«Металлист 1925» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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