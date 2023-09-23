Ворскла – Кривбасс. Стали известны составы команд

Сегодня, 23 сентября «Ворскла» в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет «Кривбасс». Стартовый свисток главного арбитра Алексея Деревинского прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Юрия Вернидуба на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Сантана, Якубу, Бацула, Корниенко, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский, Кожушко

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Ворскла – Кривбасс.