Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Кривбасс. Стали известны составы команд
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 16:20 |
282
0

Ворскла – Кривбасс. Стали известны составы команд

Матч начнется в 17:00

23 сентября 2023, 16:20 |
282
0
Ворскла – Кривбасс. Стали известны составы команд
УПЛ

Сегодня, 23 сентября «Ворскла» в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет «Кривбасс». Стартовый свисток главного арбитра Алексея Деревинского прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Юрия Вернидуба на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Сантана, Якубу, Бацула, Корниенко, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский, Кожушко

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Ворскла – Кривбасс.

По теме:
Владимир ШАРАН: «Замены у Полесья и у нас – небо и земля»
ЭДМАР: «Бычек и Капинус не помогут нам с Колосом»
Было очень тяжело. Полесье дома победило Минай
Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Ворскла - Кривбасс Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ДУЛУБ: «Доволен игрой на 50%»
Футбол | 23 сентября 2023, 15:33 0
Олег ДУЛУБ: «Доволен игрой на 50%»
Олег ДУЛУБ: «Доволен игрой на 50%»

Тренер «ЛНЗ» – о поражении от «Динамо»

ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
Футбол | 23 сентября 2023, 13:22 4
ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо

Хавбек открыл счет в матче с «ЛНЗ»

Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Футбол | 22.09.2023, 21:01
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Футбол | 23.09.2023, 15:03
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Футбол | 22.09.2023, 23:12
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
22.09.2023, 09:20
Бокс
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
23.09.2023, 07:05 1
Волейбол
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
21.09.2023, 20:01
Волейбол
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
21.09.2023, 23:57 3
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
22.09.2023, 12:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем