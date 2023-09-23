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  4. Полесье – Минай. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 14:12 |
110
0

Полесье – Минай. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 8-м туре УПЛ

23 сентября 2023, 14:12 |
110
0
Полесье – Минай. Стали известны стартовые составы
ФК Полесье

Сегодня, 23 сентября «Полесье» в восьмом туре УПЛ в Житомире примет «Минай». Стартовый свисток арбитра Дмитрия Евтухова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Владимира Шарана на матч:

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Грицук, Назаренко, Макуана, Будковский

«Минай»: Бандура, Чуев, Немчанинов, Мельник, Дмитрук, Булеза, Витенчук, Рогозинский, Кораблин, Твердохлеб, Гуничев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Минай».

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Полесье Житомир Минай Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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