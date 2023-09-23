Полесье – Минай. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 8-м туре УПЛ
Сегодня, 23 сентября «Полесье» в восьмом туре УПЛ в Житомире примет «Минай». Стартовый свисток арбитра Дмитрия Евтухова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Владимира Шарана на матч:
«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Грицук, Назаренко, Макуана, Будковский
«Минай»: Бандура, Чуев, Немчанинов, Мельник, Дмитрук, Булеза, Витенчук, Рогозинский, Кораблин, Твердохлеб, Гуничев
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Минай».
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