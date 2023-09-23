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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.09.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 08:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 08:46
395
0

ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 8 тура начнется 23 сентября в 13:00

23 сентября 2023, 08:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 08:46
395
0
ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев

В субботу, 23 августа, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Панчишин, который представляет город Харьков.

ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Динамо».

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Источник Sport.ua
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