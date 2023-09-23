ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 8 тура начнется 23 сентября в 13:00
В субботу, 23 августа, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.
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Игру будет судить Дмитрий Панчишин, который представляет город Харьков.
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Динамо».
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