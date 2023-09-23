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Чемпионат Украины
Металлист
23.09.2023 13:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:55
37
0

Первая лига. Матчи 9-го тура, 23 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября видеотрансляцию поединков 9-го тура Первой лиги

23 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:55
37
0
Первая лига. Матчи 9-го тура, 23 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

23 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 9-й тур, 23 сентября

  • 13:00. Металлист – Хуст
  • 13:45. Полтава – Чернигов
  • 14:30. Виктория – Левый берег
  • 15:00. Эпицентр – Нива Бузовая
  • 15:30. Агробизнес – Прикарпатье

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

13:00. Металлист – Хуст

13:45. Полтава – Чернигов

14:30. Виктория – Левый берег

15:00. Эпицентр – Нива Бузовая

15:30. Агробизнес – Прикарпатье

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Источник Sport.ua
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