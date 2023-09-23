Украина. Первая лига23 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:55
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Первая лига. Матчи 9-го тура, 23 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября видеотрансляцию поединков 9-го тура Первой лиги
23 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:55
37
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23 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 9-й тур, 23 сентября
- 13:00. Металлист – Хуст
- 13:45. Полтава – Чернигов
- 14:30. Виктория – Левый берег
- 15:00. Эпицентр – Нива Бузовая
- 15:30. Агробизнес – Прикарпатье
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
13:00. Металлист – Хуст
13:45. Полтава – Чернигов
14:30. Виктория – Левый берег
15:00. Эпицентр – Нива Бузовая
15:30. Агробизнес – Прикарпатье
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