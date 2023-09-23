Первая лига. Металлист пропустил три гола, победы Полтавы и Нивы Б

Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. В группе А очередное поражение потерпел «Металлист», который уступил «Хусту» и с одной победой в сезоне остается аутсайдером чемпионата.

Отметим победу Нивы Бузовая, которая поднялась на 2-е место.

Первая лига. Группа А, 9-й тур

Металлист - Хуст 0:3

Голы: Приходько, 37, Шевчук, 59, Борисенко, 81

Эпицентр - Нива Бузовая 0:2

Голы: Паламар, 9, Григоращук, 28

Агробизнес - Прикарпатье 1:1

Гол: Гаврушко, 59

Группа Б

Полтава - Чернигов 2:0

Голы: Коцюмака, 40, Щербак, 65

Виктория - Левый берег 1:0

Гол: Долинский, 81

Турнирная таблица Первой лиги