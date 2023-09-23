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Чемпионат Украины
Металлист
23.09.2023 13:00 – FT 0 : 3
Хуст
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 23 сентября 2023, 17:37
74
0

Первая лига. Металлист пропустил три гола, победы Полтавы и Нивы Б

Харьковская команда находится в кризисе

23 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 23 сентября 2023, 17:37
74
0
Первая лига. Металлист пропустил три гола, победы Полтавы и Нивы Б
ФК Металлист

Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. В группе А очередное поражение потерпел «Металлист», который уступил «Хусту» и с одной победой в сезоне остается аутсайдером чемпионата.

Отметим победу Нивы Бузовая, которая поднялась на 2-е место.

Первая лига. Группа А, 9-й тур

Металлист - Хуст 0:3
Голы: Приходько, 37, Шевчук, 59, Борисенко, 81

Эпицентр - Нива Бузовая 0:2
Голы: Паламар, 9, Григоращук, 28

Агробизнес - Прикарпатье 1:1
Гол: Гаврушко, 59

Группа Б

Полтава - Чернигов 2:0
Голы: Коцюмака, 40, Щербак, 65

Виктория - Левый берег 1:0
Гол: Долинский, 81

Турнирная таблица Первой лиги

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Первая лига Украины Металлист Харьков Нива Бузовая Хуст Эпицентр Каменец-Подольский Агробизнес Прикарпатье Ивано-Франковск Полтава Чернигов Виктория Сумы (Николаевка) Левый берег
Источник Sport.ua
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