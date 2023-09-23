Первая лига. Металлист пропустил три гола, победы Полтавы и Нивы Б
Харьковская команда находится в кризисе
Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. В группе А очередное поражение потерпел «Металлист», который уступил «Хусту» и с одной победой в сезоне остается аутсайдером чемпионата.
Отметим победу Нивы Бузовая, которая поднялась на 2-е место.
Первая лига. Группа А, 9-й тур
Металлист - Хуст 0:3
Голы: Приходько, 37, Шевчук, 59, Борисенко, 81
Эпицентр - Нива Бузовая 0:2
Голы: Паламар, 9, Григоращук, 28
Агробизнес - Прикарпатье 1:1
Гол: Гаврушко, 59
Группа Б
Полтава - Чернигов 2:0
Голы: Коцюмака, 40, Щербак, 65
Виктория - Левый берег 1:0
Гол: Долинский, 81
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