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Чемпионат Украины
Полесье
23.09.2023 15:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 05:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 06:02
114
0

Полесье – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 15:00 матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги

23 сентября 2023, 05:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 06:02
114
0
Полесье – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

В субботу, 23 сентября, пройдет матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встреятся житомирское «Полесье» и «Минай».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Житомире на Центральном стадионе, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Полесье – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO и Setanta Sports

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка

Полесье – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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