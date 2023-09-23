Полесье – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября в 15:00 матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 23 сентября, пройдет матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встреятся житомирское «Полесье» и «Минай».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Житомире на Центральном стадионе, стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Полесье – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO и Setanta Sports
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка
Полесье – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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