Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:58
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Динамо
Игра в Черкассах начнется в 13:00
23 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:58
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В субботу, 23 августа, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Дмитрий Панчишин, который представляет город Харьков.
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Динамо».
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