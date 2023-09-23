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Чемпионат Германии
Штутгарт
22.09.2023 21:30 – FT 3 : 1
Дармштадт
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Германия
23 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:43
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0

Штутгарт переиграл Дармштадт и стал лидером Бундеслиги

У хозяев поля счет открыл Энцо Мийо, а затем дубль оформил Серу Гирасси

23 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:43
49
0
Штутгарт переиграл Дармштадт и стал лидером Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» дома победил «Дармштадт» со счетом 3:1.

У хозяев поля счет открыл Энцо Мийо (22 мин), а затем дубль оформил Серу Гирасси (32 и 90+3 мин).

Защитник «Штутгарта» Дан-Аксель Загаду провел автогол на 17-е место.

«Штутгарт» набрал 12 очков из 15 и стал лидером Бундеслиги. «Дармштадт» является аутсайдером с 1 очком (18-я позиция).

Бундеслига. 5-й тур, 22 сентября

Штутгарт – Дармштадт – 3:1

Голы: Мийо, 22, Гирасси, 32, 90+2 – Загаду, 17 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Штутгарт).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Штутгарт).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
17’
ГОЛ ! Автогол забил Дан-Аксель Загаду (Штутгарт).
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Штутгарт Дармштадт чемпионат Германии по футболу Бундеслига Серу Гирасси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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