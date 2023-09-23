Германия23 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:43
49
0
Штутгарт переиграл Дармштадт и стал лидером Бундеслиги
У хозяев поля счет открыл Энцо Мийо, а затем дубль оформил Серу Гирасси
23 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:43
49
0
В матче 5-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» дома победил «Дармштадт» со счетом 3:1.
У хозяев поля счет открыл Энцо Мийо (22 мин), а затем дубль оформил Серу Гирасси (32 и 90+3 мин).
Защитник «Штутгарта» Дан-Аксель Загаду провел автогол на 17-е место.
«Штутгарт» набрал 12 очков из 15 и стал лидером Бундеслиги. «Дармштадт» является аутсайдером с 1 очком (18-я позиция).
Бундеслига. 5-й тур, 22 сентября
Штутгарт – Дармштадт – 3:1
Голы: Мийо, 22, Гирасси, 32, 90+2 – Загаду, 17 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Штутгарт).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Штутгарт).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
17’
ГОЛ ! Автогол забил Дан-Аксель Загаду (Штутгарт).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2023, 16:33 8
Вратарь не может найти себе новый клуб
Футбол | 22 сентября 2023, 10:05 13
Бывший агент Артема не может ничем помочь экс-клиенту
Футбол | 22.09.2023, 19:32
Футбол | 21.09.2023, 23:57
Волейбол | 22.09.2023, 20:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2023, 18:41 17
21.09.2023, 07:00 3
21.09.2023, 08:25 1
21.09.2023, 00:04 9
21.09.2023, 01:03 21
21.09.2023, 12:01 15
21.09.2023, 14:20 32
21.09.2023, 23:56 53