Штутгарт переиграл Дармштадт и стал лидером Бундеслиги

В матче 5-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» дома победил «Дармштадт» со счетом 3:1.

У хозяев поля счет открыл Энцо Мийо (22 мин), а затем дубль оформил Серу Гирасси (32 и 90+3 мин).

Защитник «Штутгарта» Дан-Аксель Загаду провел автогол на 17-е место.

«Штутгарт» набрал 12 очков из 15 и стал лидером Бундеслиги. «Дармштадт» является аутсайдером с 1 очком (18-я позиция).

Бундеслига. 5-й тур, 22 сентября

Штутгарт – Дармштадт – 3:1

Голы: Мийо, 22, Гирасси, 32, 90+2 – Загаду, 17 (автогол)

Видеообзор матча