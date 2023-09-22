Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 23:41 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Минай
В Житомире состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги
22 сентября 2023, 23:41 |
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В субботу, 23 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Минай».
Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Минай».
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