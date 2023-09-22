В субботу, 23 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Минай».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Минай».