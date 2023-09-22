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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 22:15 |
370
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Шахтер

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги

22 сентября 2023, 22:15 |
370
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Шахтер
ФК Шахтер

В субботу, 23 сентября, пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и судить его будет арбитр из Днепра Виталий Романов . Начало матча в 19.00.

«Рух» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Суспильне» и «Спорт-1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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