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ITF
22 сентября 2023, 23:20 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:46
43
0

Сестры Колб не смогли выйти в финал турнира ITF в Португалии

Марина и Надежда Колб проиграли Эшли Лэйхи и Тан Фанрань

22 сентября 2023, 23:20 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:46
43
0
Сестры Колб не смогли выйти в финал турнира ITF в Португалии
Instagram. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки, сестры Марина и Надежда Колб, не смогли выйти в финал турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.

В полуфинале сестры смогли в затяжном тай-брейке выиграть первый сет у американки Эшли Лейхи и китайской теннисистки Тан Фанрань. Однако затем Марина и Надежда проиграли второй сет и не смогли выиграть решающую партию.

Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, пары, полуфинал.

Эшли Лейхи (США)/Тан Фанрань (Китай) – Марина Колб/Надежда Колб (Украина) – 6:7 (7:9), 6:3, 10:6.

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ITF Калдаш-да-Раинья Марина Колб Надежда Колб Эшли Лейхи
Источник Sport.ua
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