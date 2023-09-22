Сестры Колб не смогли выйти в финал турнира ITF в Португалии
Марина и Надежда Колб проиграли Эшли Лэйхи и Тан Фанрань
Украинские теннисистки, сестры Марина и Надежда Колб, не смогли выйти в финал турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.
В полуфинале сестры смогли в затяжном тай-брейке выиграть первый сет у американки Эшли Лейхи и китайской теннисистки Тан Фанрань. Однако затем Марина и Надежда проиграли второй сет и не смогли выиграть решающую партию.
Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, пары, полуфинал.
Эшли Лейхи (США)/Тан Фанрань (Китай) – Марина Колб/Надежда Колб (Украина) – 6:7 (7:9), 6:3, 10:6.
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