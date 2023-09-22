Валерий ИВАЩЕНКО: «Класс игроков не позволил нам отличиться»
Главный тренер «Оболони» прокомментировал ничью с «Вересом»
Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал ничью в матче 8-го тура УПЛ с «Вересом» (0:0):
«Мы с первых минут просто хотели забить гол. Игра давалась, создавали моменты, но класс игроков не позволил отличиться. Игроки высокого ранга стоят много денег, потому что они могут с полу касания, с полуоборота забивать мячи.
Мы молодая команда, которая только набирается этого опыта. По командным действиям претензий нет. Однако футбол – это игра, где надо забивать. У Краснопира были моменты, но не получалось у него забить. Поэтому, надо было что-то менять. Если бы забил, играл бы дальше.
В начале второго тайма мы где-то не сфокусировались на определенных моментах, поэтому «Верес» перехватил инициативу. Это футбол. Благодаря таким моментам и есть рисунок игры. Ребята молодцы, что перестроились, вернули мяч себе, но не забили».
После этой игры в активе команды из Киева 6 очков в 8 матчах чемпионата. Они идут на 15-й строчке УПЛ.
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