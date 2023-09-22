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Чемпионат Украины
Локомотив Киев
22.09.2023 16:00 - : -
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
22 сентября 2023, 15:55 |
60
0

Локомотив – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 15:00 видеотрансляцию поединка 9-го тура Второй лиги

22 сентября 2023, 15:55 |
60
0
Локомотив – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Локомотив

22 сентября проходит поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 9-й тур, 22 сентября

  • 15:00. Локомотив Киев – Васт Николаев

Локомотив – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Вторая лига Украины Локомотив Киев Васт Николаев
Источник Sport.ua
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