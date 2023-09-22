22.09.2023 16:00 - : -
Украина. Вторая лига22 сентября 2023, 15:55 |
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Локомотив – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября в 15:00 видеотрансляцию поединка 9-го тура Второй лиги
22 сентября 2023, 15:55 |
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22 сентября проходит поединок 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 9-й тур, 22 сентября
- 15:00. Локомотив Киев – Васт Николаев
Локомотив – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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