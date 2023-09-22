Вторая лига. Локомотив дома минимально обыграл Васт

Столичный «Локомотив» минимально обыграл николаевский «Васт» в домашнем матче, которым начался девятый тур во Второй лиге.

В середине первого тайма Богдан Козий открыл счет, однако вскоре после перерыва Владислав Игнатенко сравнял. А в компенсированное время Виктор Сахнюк, который недавно вышел на замену, реализовал пенальти за игру рукой и принес «Локомотиву» победу со счетом 2:1.

Эта победа стала первой для столичной команды в нынешнем сезоне. «Локомотив» с четырьмя очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Васт» продлил свою проигрышную серию до шести матчей подряд и занимает последнюю, 15-ю позицию.

Вторая лига, 9 тур

22 сентября

Локомотив (Киев) – Васт (Николаев) – 2:1 (1:0)

Голы: Козий, 37, Сахнюк, 90+1 (с пенальти) – Игнатенко, 54.