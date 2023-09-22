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Англия
22 сентября 2023, 15:20 |
941
2

Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца

Экс-вингера «Шахтера» на Туманном Альбионе считают слишком неопытным для игр на топ-уровне

22 сентября 2023, 15:20 |
941
2
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Коллимор

Бывший форвард сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Стэн Коллимор рассказал, почему, по его мнению, в «Челси» с ходу не задалась карьера у украинского вингера Михаила Мудрика, а также предположил, в какой клуб «синим» лучше было бы отпустить хавбека набираться опыта.

«Я действительно думаю, что это [аренда Мудрика в другой клуб в январе] отличная идея. Давайте не будем забывать, что это молодой игрок, который сыграл всего 44 матча за донецкий «Шахтер», прежде чем «Челси» подписал его почти за 90 миллионов фунтов стерлингов. Некоторые футболисты могут оправдать эту шумиху вокруг себя, другие нет, и пока что Мудрик потерпел полную неудачу. Он все еще может реализовать свой потенциал – ему только 22 года, но ему нужно провести еще несколько игр, прежде чем «Челси» сможет рассчитывать на то, что он станет их основным левым нападающим. Он просто слишком неопытен».

«Я думаю, ему нужно спуститься на один уровень, но перейти и играть за клуб, где ожидания победы неделю за неделей так же высоки, как и в «Челси. Другой вопрос, примут ли они его или нет, но я думаю, что «Боруссия» Дортмунд может стать идеальным клубом, чтобы добиться подписания Мудрика. Этот клуб способен стать правильным и для самого футболиста на пути к улучшению», - заявил Коллимор.

Ранее экс-коуч «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал, как президенту донецкого клуба Ринату Ахметову удалось выручить за Мудрика на 78 миллионов евро больше, причем всего спустя полгода от первой возможности к продаже.

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Источник Caughtoffside
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Комментарии 2
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an52
Він точно мав на увазі Дортмунд, а не Магденблах?
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Fitness.sports
Наконец-то начинаю изучать правильные слова о будущем мудрика.
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