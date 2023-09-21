ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»

Бывший тренер «Шахтера» Игор Йовичевич, который в настоящий момент работает в Саудовской Аравии с «Аль-Раедом», рассказал о том, как работал с Михаилом Мудриком, за счет чего тот добился выдающегося прогресса, а также, почему «горнякам» удалось выручить так много от продажи вингера в «Челси».

«Мудрик – великий игрок, у него большой талант, он покажет свои способности, свой талант за эти 8 лет в «Челси». Он подписал контракт с «Челси» на 8 лет, а не на 3 или 6 месяцев. «Челси» знает, какого игрока они купили, они знают ему цену, знают, что он потенциальный лидер. Чтобы достичь совершенства, я работал и имел честь работать с Михаилом в «Шахтере». Он был там звездой. Он отлично выступил в Лиге чемпионов. Он справился во всех матчах в этом турнире, а это сложное дело. Если у тебя нет навыков и возможностей, ты этого не сделаешь».

«Время покажет, когда он достигнет такого уровня в «Челси», когда он будет выступать в качестве одного из лучших игроков Англии, но в «Шахтере» для него это был также долгий процесс. Сперва мы убедили его, что в нашем стиле игры он должен быть далеко впереди и ждать, пока сыграют на него. Для него это была интересная история. Кроме того, он замечательный человек, очень профессионален, он работает больше, чем другие, которых я видел в других командах. Его принципы работы заключаются в том, что Михаил тренируется перед тренировкой, а после тренировки он остается и работает еще, он тренируется почти 24 часа в сутки, и это тот тип игроков, который хочет стать лучшим в Европе».

«Мудрик ест пять раз в день, спит, когда нужно, в среднем 8 или 9 часов, и тренируется больше, чем другие игроки, так что только время заставит его выглядеть естественно».

«Когда я начал с ним работать, произошла интересная история: мы были новой командой без наших бразильских игроков, которых мы потеряли в том сезоне из-за войны, так что он был бразильцем в команде, поэтому я трансформировал его, чтобы сделать разницу в матчах. В начале процесса это было невозможно: он не был терпелив, заходил в глубину поля и касался мяча 10 или 12 раз. Он думал, что играет хорошо, но это не было хорошо для команды. Я поговорил с ним и сказал: «Пожалуйста, Мудрик, просто оставайся здесь, и команда будет играть на тебя, просто посмотри, как мы играем, и ты используешь все свои преимущества», потому что, когда он у ворот, он лучший в Европе, и так оно и было. Со временем Мудрик понял команду, как за нее играть, и мы все для него делали, так что это был один из моментов, когда он понял игру и повзрослел».

«Когда я впервые пришел в команду, то уже на следующий день у нас было предложение по нему от «Брентфорда» на сумму 22 миллиона евро. Столько же давал и «Байер» из Леверкузена, но президент клуба сказал «нет», и это было в период войны. Спустя шесть месяцев 22 миллиона превратились в 100 миллионов! 78 миллионов евро разницы в доходе за полгода!»

«Мы помогли ему развиваться, но у президента хватило ума после этого получить за него больше, так что это была отличная комбинация, и я думаю, что он заслужил этот трансфер в «Челси», но, как и многим игрокам, ему нужно время, чтобы стать своим в команде. Модель игры, стабильность, тренер, который не меняется. Все это важно. В «Челси» всегда меняют тренера, когда результат не очень хороший. Почему вы меняете тренера?»

«Я считаю, что для того, чтобы добиться хороших успехов, нужна стабильность, и Микель Артета в «Арсенале» является отличным примером этого. Как и их спортивный директор и президент клуба, которые проявляли терпение к тренеру, когда дела шли не очень хорошо. В первый год с Артетой «канониры» не были хороши, но тренер был хорош, подготовка была хороша, тренировочный процесс был хорош. Надо каждый день видеть, как развивается команда. Сейчас «Арсенал» не изменился. Да, они укрепили свои ряды несколькими сделками на некоторых позициях, это нормально, но они повзрослели. Команда развилась, вот что значит проект. Я думаю, что важно сохранять тренера, если вы видите как каждый день тренер работает, поддерживайте его, поэтому в «Челси» нужна стабильность с тренером, и потом вы увидите как Мудрик покажет свое качество».

«Со мной Мудрик провел 6 матчей в Лиге чемпионов, а вне этого турнира он провел все матчи так, как если бы он играл в Лиге чемпионов. Нужно иметь динамику и преемственность, поэтому я знаю, что он сделает все, на что способен», - рассказал Йовичевич.

Напомним, «Челси» приобрел Мудрика у «Шахтера» в январе за 70 миллионов евро. Также в договоре были прописаны бонусы на 30 миллионов евро, что потенциально увеличивает сумму сделки до 100 миллионов.