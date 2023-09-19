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  4. Георгий СУДАКОВ: «Мудрику тяжело, но у него все выйдет. Нужно время»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 17:51 |
297
0

Георгий СУДАКОВ: «Мудрику тяжело, но у него все выйдет. Нужно время»

Игрок уверен, что Михаил справится

19 сентября 2023, 17:51 |
297
0
Георгий СУДАКОВ: «Мудрику тяжело, но у него все выйдет. Нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Судаков в сборной

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков уверен, что его бывший партнер по команде Михаил Мудрик рано или поздно сможет себя проявить в составе «Челси».

«Конечно, я знаю, что ему тяжело. Но он такой парень, что не скажет, что ему тяжело. Он будет просто работать каждый день, верить в себя. Думаю, ему нужно время. Все постепенно придет. Он в каждой игре прибавляет в чем-то. Вчера читал, что Почеттино сказал, что ему нужно добавить в игре на команду, но я думаю, что это, прежде всего, просто такой чемпионат. Многие факторы также влияют на его игру. Думаю, что у него все получится. Ему просто нужно время».

«Конечно, он рассказывает, какой там уровень во всем, начиная с восстановления, тренажерного зала и заканчивая полем, фанатами, уровень подготовки. Это уже совсем другая история».

«Рассказывал о бытовых нюансах, налогах и т.п. Это другая область. Это у нас с этим гораздо проще, а там все очень серьезно, есть много нюансов. Может, все думают, что, если ты перейдешь туда, то у тебя жизнь удалась, а там еще много разных трудностей», – сказал Судаков.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 4 матча и результативными действиями не отмечался.

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Георгий Судаков Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси
Источник Трибуна
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