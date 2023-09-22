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Чемпионат Украины
Подолье
22.09.2023 15:00 – 45+ 1 : 0
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 сентября 2023, 15:00 | Обновлено 22 сентября 2023, 15:28
255
0

Подолье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября видеотрансляцию поединка 9-го тура Первой лиги

22 сентября 2023, 15:00 | Обновлено 22 сентября 2023, 15:28
255
0
Подолье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

22 сентября проходит поединок 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Первая лига. 9-й тур, 22 сентября

  • 15:00. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы

Подолье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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