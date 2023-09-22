Украина. Первая лига22 сентября 2023, 15:00 | Обновлено 22 сентября 2023, 15:28
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Подолье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября видеотрансляцию поединка 9-го тура Первой лиги
22 сентября 2023, 15:00 | Обновлено 22 сентября 2023, 15:28
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22 сентября проходит поединок 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Первая лига. 9-й тур, 22 сентября
- 15:00. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы
Подолье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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