Первая лига, группа А. Подолье сыграло вничью с Буковиной
Матчем в Хмельницком стартовал 9-й тур в группе А Первой лиги
Хмельницкое «Подолье» сыграло вничью домашний матч против «Буковины» из Черновцов, которым начался девятый тур в группе А Первой лиги.
В середине первого тайма Евгений Задоя вывел хозяев вперед, однако в начале второй половины игры Василий Палагнюк сравнял счет и установил окончательный результат матча.
После этой ничьей «Буковина» с 11-ю очками в девяти матчах вышла на чистое четвертое место в турнирной таблице. «Подолье» с восемью очками остается на восьмой позиции.
Первая лига, группа А
22 сентября
«Подолье» – «Буковина» – 1:1 (1:0)
Голы: Задоя, 16 – Палагнюк, 48.
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