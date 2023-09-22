Первая лига, группа А. Подолье сыграло вничью с Буковиной

Хмельницкое «Подолье» сыграло вничью домашний матч против «Буковины» из Черновцов, которым начался девятый тур в группе А Первой лиги.

В середине первого тайма Евгений Задоя вывел хозяев вперед, однако в начале второй половины игры Василий Палагнюк сравнял счет и установил окончательный результат матча.

После этой ничьей «Буковина» с 11-ю очками в девяти матчах вышла на чистое четвертое место в турнирной таблице. «Подолье» с восемью очками остается на восьмой позиции.

Первая лига, группа А

22 сентября

«Подолье» – «Буковина» – 1:1 (1:0)

Голы: Задоя, 16 – Палагнюк, 48.