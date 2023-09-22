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WTA
22 сентября 2023, 13:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 13:42
255
0

Халеп после дисквалифиции подала в суд на компанию-производителя биодобавок

Экс-первая ракетка мира планирует получить денежную компенсацию

22 сентября 2023, 13:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 13:42
255
0
Халеп после дисквалифиции подала в суд на компанию-производителя биодобавок
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп подала в суд на компанию, производящую добавку, загрязненную роксадустатом, найденном в ее допинг-пробе. Об этом сообщил адвокат спортсменки Богдан Стойка через неделю после того, как она получила четырехлетнюю дисквалификацию.

«Я подал в суд на канадскую компанию более полутора месяцев назад. Иск может быть только компенсационным, он не может иметь никакого влияния на спортивное дело».

Сообщается, что Симона Халеп не заявила о проблемной добавке, которую она принимала по рекомендации своего физиотерапевта Кэндис Гойе. Теннисистка сказала, что забыла об этом.

«Это правда. Она не заполнила. Надо понимать, что за это время Симона сдала более 200 тестов. Вообще в эти формы вы не записываете, что вы едите, вы обычно вводите вещи, имеющие медицинский характер, которые отпускаются по рецепту», – добавил Стойка.

Отметим, что Халеп ждет решения независимого агентства по разрешению спортивных споров (Sport Resolutions), после чего у нее будет 21 день, чтобы оспорить вердикт в CAS.

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допинг дисквалификация Симона Халеп судебный иск
Источник Euronews Romania
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