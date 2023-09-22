ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Бывший футболист понимает, что иначе это не имеет смысла
Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал неудовлетворительное состояние здоровья экс-нападающего «Динамо» Артема Милевского.
«Вижу, что вся Украина хочет помочь Артему Милевскому. И это очень важно и правильно.
Хотя я тоже понимаю, что для помощи нужно его желание. Иначе это не имеет смысла», – сказал Левченко.
Ранее Агент Александр Панков заявил, что Милевский не желает, чтобы ему помогали выходить из этого состояния.
Вчера Евгений Селезнев и Александр Алиев сообщили о том, что Милевского должны были отвезти в больницу, но он отказался.
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