ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»

Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал неудовлетворительное состояние здоровья экс-нападающего «Динамо» Артема Милевского.

«Вижу, что вся Украина хочет помочь Артему Милевскому. И это очень важно и правильно.

Хотя я тоже понимаю, что для помощи нужно его желание. Иначе это не имеет смысла», – сказал Левченко.

Ранее Агент Александр Панков заявил, что Милевский не желает, чтобы ему помогали выходить из этого состояния.

Вчера Евгений Селезнев и Александр Алиев сообщили о том, что Милевского должны были отвезти в больницу, но он отказался.