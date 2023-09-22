Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 22 сентября 2023, 12:02
1574
5

ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»

Бывший футболист понимает, что иначе это не имеет смысла

22 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 22 сентября 2023, 12:02
1574
5
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
screenshot. Александр Алиев и Артем Милевский

Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал неудовлетворительное состояние здоровья экс-нападающего «Динамо» Артема Милевского.

«Вижу, что вся Украина хочет помочь Артему Милевскому. И это очень важно и правильно.

Хотя я тоже понимаю, что для помощи нужно его желание. Иначе это не имеет смысла», – сказал Левченко.

Ранее Агент Александр Панков заявил, что Милевский не желает, чтобы ему помогали выходить из этого состояния.

Вчера Евгений Селезнев и Александр Алиев сообщили о том, что Милевского должны были отвезти в больницу, но он отказался.

По теме:
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Артем Милевский lifestyle Евгений Левченко
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон – АЕК – 2:3. Де Дзерби и Ко не готовы к Лиге Европы? Видео голов
Футбол | 22 сентября 2023, 07:35 3
Брайтон – АЕК – 2:3. Де Дзерби и Ко не готовы к Лиге Европы? Видео голов
Брайтон – АЕК – 2:3. Де Дзерби и Ко не готовы к Лиге Европы? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЛЕ в группе В

Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Волейбол | 21 сентября 2023, 20:01 0
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое

Примерно половина участников женского отбора на Олимпиаду-2024 сохраняет надежду на успех

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
Футбол | 22.09.2023, 09:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.09.2023, 23:57
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Футбол | 21.09.2023, 12:49
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
Все вы попиарится только хотите по факту на последок) 
Кто хочет тот идет и помогает, а не посты строчит 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alexx
Все хотят помочь но платит за все лечения игорь суркис и если бы он не позвонил алиеву и не попросил положить в клинику никто бы из друзей и не вспомнил 
Ответить
0
Alexx
А что за болезнь ? Запой?
Ответить
0
olex.mykhailov
Залежність від хімічної речовини  - прирівнюється до раку
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
21.09.2023, 10:20 15
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 5
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 29
Футбол
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
21.09.2023, 07:40 3
Бокс
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
21.09.2023, 08:25 1
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 15
Бокс
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
20.09.2023, 14:14 16
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем