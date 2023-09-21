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21 сентября 2023, 12:01 | Обновлено 21 сентября 2023, 12:07
2549
1

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»

Бывший нападающий «Днепра» прокомментировал состояние Артема Милевского

21 сентября 2023, 12:01 | Обновлено 21 сентября 2023, 12:07
2549
1
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Артем Милевский

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Селезнев прокомментировал состояние здоровья своего бывшего партнера по сборной Украины Артема Милевского:

«Я с ним всегда на связи и готов взять на себя любые расходы по лечению. Я ему звоню и говорю: «Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое». Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона.

Не знаю, что тут сказать. Я же не могу приехать к нему и взять его в кандалы. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?

Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать».

Напомним, недавно в Instagram-аккаунте Артема Милевского появилось видео, которое вызвало бурную реакцию болельщиков. На нем Артем еле стоит на ногах.

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Евгений Селезнев Артем Милевский lifestyle
Источник Спорт-Экспресс Украина
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олеся лопунова
Так и нужно...А то друзья только на словах...Взрослый не взрослый,а самостоятельно может и не выйти из этого состояния 
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