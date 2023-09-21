Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев подтвердил слова Евгения Селезнева о том, что Артём Милевский отказывается проходить реабилитацию:

«Всем привет. Я хотел бы прокомментировать ситуацию с Милевским. То, что сегодня сказал Селезнев – правда. Вчера Артем должен был поехать в больницу, мы обо всем договорились с доктором. Все это готов был оплатить Игорь Суркис. Он сказал мне: «Саня, положите его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить». Ну... По сей день человек не берет трубку, не хочет. Так что я вас прошу, не пишите мне: «Помоги кенту». Я готов уже на протяжении 5-6 месяцев это сделать, но человек меня не слышит. Он сам этого лично не хочет, вот и все».