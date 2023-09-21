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21 сентября 2023, 14:20 |
4570
7

Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»

Лучший друг Артема Милевского продолжил историю Евгения Селезнева

21 сентября 2023, 14:20 |
4570
7
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев подтвердил слова Евгения Селезнева о том, что Артём Милевский отказывается проходить реабилитацию:

«Всем привет. Я хотел бы прокомментировать ситуацию с Милевским. То, что сегодня сказал Селезнев – правда. Вчера Артем должен был поехать в больницу, мы обо всем договорились с доктором. Все это готов был оплатить Игорь Суркис. Он сказал мне: «Саня, положите его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить». Ну... По сей день человек не берет трубку, не хочет. Так что я вас прошу, не пишите мне: «Помоги кенту». Я готов уже на протяжении 5-6 месяцев это сделать, но человек меня не слышит. Он сам этого лично не хочет, вот и все».

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Артем Милевский Евгений Селезнев lifestyle Александр Алиев Игорь Суркис
Источник Instagram
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olex.mykhailov
Залежній людині ніколи не допоможеш, поки вона сама того не захоче-це факт
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+4
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Лютый Кандибобер
а где Панков кстати? или уже все - у клиента бабки кончились, можно закрывать сотрудничество?
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+2
CheMP
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+2
Gargantua
у Алиева характер покрепче, злой, он похоже выкарапкался, а Миля более аморфный добрячок, таким трудно помочь.
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+1
Лютый Кандибобер
Одно дело звонить, а другое дело конкретно приехать на место жительства, поговорить и предложить ехать - типа внизу машина ждет, давай сьездим
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0
Summertime
В этом то и весь фокус.   Необходимо желание  и согласие.  А все эти кодировки   по Довженко и его ученикам просто держат человека в постоянном страхе, что он ослепнет,  или его парализует,  или даже отдаст концы.   Хотя статистики нет.   Но человек уже себя ощущает ущербным и не полноценным.   Даже Корвалол его будет пугать или настойка валерианы.   Там же спирт!   Ослепну...   И т.д.
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0
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