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  4. Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 10:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 10:06
2983
4

Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»

Бывший агент Артема не может ничем помочь экс-клиенту

22 сентября 2023, 10:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 10:06
2983
4
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Instagram Александра Панкова

Агент Александр Панков, который долгое время представлял интересы экс-нападающего «Динамо» Артема Милевского, прокомментировал состояние здоровья экс-футболиста.

«Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Полмира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет.

Мне очень больно. Очень больно! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!», – написал Панков в комментариях под видео, на котором Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона.

Ранее Евгений Селезнев и Александр Алиев сообщили о том, что Милевского должны были отвезти в больницу, но он отказался.

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Артем Милевский Александр Панков
Источник Instagram
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Комментарии 4
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KIEWADIM
Поили его, бухали за его счет, а когда у Артема закончились деньги , то и друзья тоже закончились.
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+2
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Alex T
Та дайте ему уже бухнуть, а когда будет в себе то и идите и кладите все вместе его куда нужно
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0
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