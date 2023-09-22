Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Бывший агент Артема не может ничем помочь экс-клиенту
Агент Александр Панков, который долгое время представлял интересы экс-нападающего «Динамо» Артема Милевского, прокомментировал состояние здоровья экс-футболиста.
«Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Полмира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет.
Мне очень больно. Очень больно! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!», – написал Панков в комментариях под видео, на котором Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона.
Ранее Евгений Селезнев и Александр Алиев сообщили о том, что Милевского должны были отвезти в больницу, но он отказался.
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