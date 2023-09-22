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Лига наций
22 сентября 2023, 05:37 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:42
299
0

Украина – Сербия. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 16:00 поединок 1-го тура женской Лиги наций по футболу

22 сентября 2023, 05:37 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:42
299
0
Украина – Сербия. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

22 сентября в 16:00 в Польше проходит поединок 1-го тура женской Лиги наций по футболу между сборными Украины и Сербии.

Женская сборная Украины ранее прибыла в Польшу, где проведет стартовых два матча группового турнира дебютного розыгрыша Лиги наций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сине-желтые в группе В3 сразятся с командами Польши, Сербии и Греции.

Поединок 1-го тура Украина – Сербия состоится в пятницу, 22 сентября, в польском городке Старогард-Гданьски на городском стадионе имени Казимежа Дейны, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Матч 2-го тура Польша – Украина пройдет 26 сентября в 19:00 на городском стадионе в Гдыне.

И.о. главного тренера национальной женской сборной Украины Владимир Пятенко: «Что касается задач, то ставим перед девушками цель – выйти в Лигу А. Стратегическая задача для нашей команды – пробиться на Евро-2025 в Швейцарии».

Украина – Сербия. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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