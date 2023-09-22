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Лига наций
22 сентября 2023, 02:28 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:29
92
0

Украина – Сербия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа женской Лиги наций УЕФА

22 сентября 2023, 02:28 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:29
92
0
Украина – Сербия. Текстовая трансляция матча
womensfootball.com.ua

В пятницу, 22-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы B3, в котором сразятся Украина и Сербия. Матч пройдет в Старогарде-Гданьском (Польша), на поле стадиона «Казимеж Дейна», начало в 16:00.

Лига наций добралась и до женского футбола, поэтому теперь сборная Украины, в том числе, имеет возможность отобраться на чемпионат Европы-2025 и с помощью этого турнира. Но для этого команде Владимира Пятенко предстоит сразится в одной группе с Польшей, Грецией и Сербией, у каждой из которых есть свои планы на этот турнир. В Лигу A напрямую может попасть только первая команда квартета, тогда как второе место будет играть в стыках, третье, если повезет с рейтингом среди других аналогичных коллективов, а вот последняя сборная отправится в третий по силе дивизион.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Сербия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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