Украина – Сербия. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 22-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы B3, в котором сразятся Украина и Сербия. Матч пройдет в Старогарде-Гданьском (Польша), на поле стадиона «Казимеж Дейна», начало в 16:00.

Лига наций добралась и до женского футбола, поэтому теперь сборная Украины, в том числе, имеет возможность отобраться на чемпионат Европы-2025 и с помощью этого турнира. Но для этого команде Владимира Пятенко предстоит сразится в одной группе с Польшей, Грецией и Сербией, у каждой из которых есть свои планы на этот турнир. В Лигу A напрямую может попасть только первая команда квартета, тогда как второе место будет играть в стыках, третье, если повезет с рейтингом среди других аналогичных коллективов, а вот последняя сборная отправится в третий по силе дивизион.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Сербия, за которой можно следить в украинской версии сайта.