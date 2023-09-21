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Лига наций
21 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:25
412
0

ПЯТЕНКО: «Цель сборной – выйти в Лигу А. Стратегическая задача – Евро-2025»

22 сентября женская сборная Украины сыграет против Сербии в Лиге наций

21 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:25
412
0
ПЯТЕНКО: «Цель сборной – выйти в Лигу А. Стратегическая задача – Евро-2025»
УАФ.

Женская сборная Украины несколько дней находится в Польше, где готовится к участию в первых двух матчах группового турнира дебютного розыгрыша Лиги наций.

Сине-желтые в группе В3 сразятся с командами Польши, Сербии и Греции. Поединок 1-го тура Украина – Сербия состоится в пятницу, 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьский на городском стадионе имени Казимежа Дейны, начало – в 16:00 по киевскому времени. Матч 2-го тура Польша – Украина пройдет 26 сентября в 19:00 на городском стадионе в Гдыне.

И.о. главного тренера национальной женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о вызовах для сине-желтых в Лиге наций, новой игровой философии и перспективах развития женского футбола в Украине в целом.

– Что чувствуете перед стартом дебютного розыгрыша Лиги наций?

– Чувствую большую ответственность! Для меня большая честь быть во главе сборной! Хоть я и не так долго работаю в женском футболе, но мечтал попробовать себя в национальной команде. Женский футбол развивается, становится все конкурентнее и интереснее. Об этом свидетельствуют события на чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Он прямо сейчас демонстрирует, что в женском футболе растут скорости, уровень тактической и технической подготовки и буквально каждая команда может создать сенсацию и обыграть фаворита.

– С началом этого сезона вы также возглавили харьковский «Жилстрой-1». Это значит, что вы будете совмещать тренерские обязанности в клубе и национальной команде?

– Да, буду совмещать. Руководство «Жилстроя-1» согласилось на то, чтобы я еще работал и в сборной. Конечно, это дополнительная нагрузка, но прежде всего это вопрос престижа для тренера и команды.

– Расскажите о вашем тренерском штабе в сборной.

– Остаются представители тренерского штаба и персонала, которые были в сборной еще до моего назначения. Это люди, которые находятся на своих местах и профессионалами своего дела. Единственное кадровое обновление – Талят Шейхаметов, который будет моим ассистентом в сборной. Он работал помощником в молодежной команде под руководством Александра Головко и в юношеских сборных Украины.

– В какой футбол должна играть национальная женская команда под руководством Владимира Пятенко?

– Всегда говорю, что нужно играть в сбалансированный футбол. Мы не собираемся только обороняться или атаковать. Современный футбол демонстрирует, что нет чисто атакующих или защитных моделей даже среди топ-команд. Все играют, выходя из своих сил и подстраиваясь под соперников. Мы будем стараться играть надежно в обороне и агрессивно в атаке.

Хочется привить женской сборной современный футбол с акцентом на скорую игру вперед. Речь не о длинных передачах, а чтобы при каждой возможности девушки пытались сыграть вперед. Защищаться сегодня могут абсолютно все. Чтобы раскрыть оборону любой команды, нужно побыстрее играть в атаку. Так можно застать врасплох соперников даже самого высокого уровня.

– Как вы оцениваете текущий кадровый потенциал национальной женской команды?

– Сейчас сборная переживает смену поколений. Конечно, хотелось 6 иметь в команде несколько копий Апанащенко помладше. Хотя в 37 Дарья остается лидером команды, она до сих пор играет на высоком уровне. Но чувствуется определенная возрастная пропасть между опытными футболистками и молодыми и талантливыми игроками, которые ще не полностью раскрыли свой потенциал и могут взять на себя лидерские качества в сборной.

– 22 сентября состоится первый матч команды в премьерном розыгрыше Лиги наций. Как вы относитесь к тому, что появляются международные соревнования такого рода в женском футболе? И какие перспективы имеют сине-желтые в грядущем цикле?

– Лига наций – это очень актуальный формат международных соревнований для сборных на сегодняшний день. Раньше были контрольные игры и товарищеские турниры, но в этой системе сборные имеют на порядок более высокую мотивацию. Ведь из Лиги наций команда может выйти на чемпионат Европы. Подобный турнир очень сложно переоценить. Есть хороший подбор соперников в группе. В той же сборной Польши играют футболистки, выступающие на ведущих ролях в чемпионате Германии. Но мы готовы дать им сражение. Все будет определяться тем, кто лучше подойдет функционально, тактически и психологически к каждой игре.

– Насколько решающим может быть тот фактор, что из-за полномасштабного российского военного вторжения украинская команда уже полтора года вынуждена играть все международные матчи на выезде?

– Конечно, это имеет свое влияние. Понимаем, что в Польше находятся немало наших сограждан, которые точно придут и поддержат девушек в важных матчах. Но играть дома перед родными трибунами – это все же особая атмосфера, которая предоставила дополнительные силы и мотивации команде. К тому же нужно считаться с логистикой и переездами.

Что касается задач, то ставим перед девушками цель – выйти в Лигу А. Стратегическая задача для нашей команды – пробиться на Евро-2025 в Швейцарии.

– По вашему мнению, в каком состоянии сейчас находится женский футбол в Украине? Видите ли вы перспективы для его развития, несмотря на ряд препятствий, в частности, войну, из-за чего УАФ и ВАЖФ пришлось в прошлом году приостанавливать соревнования, и это повлияло на футболисток с точки зрения функциональной подготовки и психологического состояния?

– Действительно, сначала коронавирус, а впоследствии и полномасштабное российское военное вторжение создали такие проблемы для украинского женского футбола, что некоторые команды, к сожалению, просто перестали существовать.

Но вот сейчас начался новый чемпионат сезона 2023/24. Невооруженным глазом видно, что все участники соревнований прибавили в качестве игры. Многие клубы возвращают игроков, которые еще в прошлом году были вынуждены из-за войны уехать из страны. Это привело к обострению конкуренции и повышению уровня чемпионата. К тому же некоторые клубы создали в своей структуре и девичьи команды. Это радует и будет только плюсом для наших сборных команд.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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