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Лига Европы
22 сентября 2023, 05:35 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:37
81
0

Томас ЗАГЕДЕР: «Мы смогли бороться с «Ливерпулем»

Главный тренер «ЛАСКа» – о матче против «Ливерпуля» в Лиге Европы

22 сентября 2023, 05:35 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:37
81
0
Томас ЗАГЕДЕР: «Мы смогли бороться с «Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Загедер

Главный тренер австрийского «ЛАСКа» Томас Загедер поделился мыслями после матча против английского «Ливерпуля» в Лиге Европы.

«Моя команда была очень смелой, очень агрессивной. Мы повели 1:0 и у нас был шанс забить еще, поэтому ощущалось, что к перерыву мы вели «всего» в один мяч. А потом вы могли видеть, что «Ливерпуль» – топ-команда, они просто находили пространство. К сожалению, мы не смогли удержать результат, но выкладывались полностью все 90 минут.

Я всегда горжусь своей командой, независимо от игры. Мы смогли бороться с «Ливерпулем», но есть вещи, над которыми нужно работать. Никто не любит проигрывать. После такой игры, как эта, мы с командой все разберем и начну рассмотрения позитивных моментов и того, что у нас получилось», – сказал Загедер.

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Лига Европы ЛАСК Ливерпуль
Источник Sport.ua
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