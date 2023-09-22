Томас ЗАГЕДЕР: «Мы смогли бороться с «Ливерпулем»

Главный тренер австрийского «ЛАСКа» Томас Загедер поделился мыслями после матча против английского «Ливерпуля» в Лиге Европы.

«Моя команда была очень смелой, очень агрессивной. Мы повели 1:0 и у нас был шанс забить еще, поэтому ощущалось, что к перерыву мы вели «всего» в один мяч. А потом вы могли видеть, что «Ливерпуль» – топ-команда, они просто находили пространство. К сожалению, мы не смогли удержать результат, но выкладывались полностью все 90 минут.

Я всегда горжусь своей командой, независимо от игры. Мы смогли бороться с «Ливерпулем», но есть вещи, над которыми нужно работать. Никто не любит проигрывать. После такой игры, как эта, мы с командой все разберем и начну рассмотрения позитивных моментов и того, что у нас получилось», – сказал Загедер.